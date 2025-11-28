Reacher creator lascia la serie e passa il testimone mentre si avvicina la stagione 4

l’addio di lee child alla gestione di reacher. Il celebre autore Lee Child, responsabile della creazione della popolare serie di romanzi Reacher, sta passando le redini del franchise a un suo parente stretto, segnando una svolta significativa per il brand. La decisione di abbandonare la direzione creativa e di lasciare la supervisione di tutti i progetti legati a Reacher rappresenta un passaggio naturale per l’autore, che desidera affidare il futuro della serie al fratello più giovane, Andrew Child. l’abbandono di lee child e il ruolo di andrew child. Lee Child, che ha scritto 30 romanzi e una raccolta di racconti brevi, ha dichiarato che il controllo del marchio passa completamente a suo fratello. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

reacher creator lascia la serie e passa il testimone mentre si avvicina la stagione 4

