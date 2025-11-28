Ravenna stalker beccato in flagrante dalle telecamere appostato fuori dal posto di lavoro della ex
Un 34enne è stato arrestato a Lavezzola per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex, già denunciato per atti persecutori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
