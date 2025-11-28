Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 28 novembre
Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 28 novembre. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola venerdì 28 novembre: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
"Openday". La Stampa apre su Openda, al primo gol con la Juventus dopo tre mesi - Lois Openda trova il primo gol la maglia della Juventus e si conquista il titolo della prima pagina sportiva dell'edizione odierna de La Stampa. Come scrive tuttomercatoweb.com
Bodo Glimt Juve, la moviola dei giornali: «Giusto annullare il 2-1 di Miretti. Cabal diretto sull’avversario, rigore netto». Makkelie promosso - Bodo Glimt Juve, la direzione di gara sotto la lente: Locatelli graziato dalla carambola, il pari di Openda è regolare ma Cabal commette un fallo da rigore netto nel finale La vittoria rocambolesca de ... Come scrive juventusnews24.com