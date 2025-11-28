Rapsodie Agresti | adesso tocca al Trio Elysium

Un viaggio tra generi musicali, dall’opera alla colonna sonora, ed uno spettacolo teatrale di grande intensità hanno coinvolto e conquistato, lo scorso fine settimana, il pubblico del "Rapsodie Agresti Calabrie Opera musica Festival”. Sabato 29 novembre alle ore 18, il Festival approderà a Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

