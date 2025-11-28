Rapporto Svimez 2025 Messina | Per la crescita servono lucidità e visione

“Il Rapporto Svimez 2025 conferma un quadro economico che, per la Sicilia, rimane sospeso tra fragilità strutturali ancora irrisolte e nuove opportunità che dobbiamo saper cogliere con lucidità e visione”. Lo afferma in una nota Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia.I giganti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

https://www.sanseveroyoulive.com/rapporto-svimez-il-sud-cresce-ma-perde-futuro/ - facebook.com Vai su Facebook

Rapporto Svimez, il Pnrr ha fatto benissimo al Sud. Ma che accadrà nel 2026? Vai su X

Rapporto Svimez 2025, Sicilia in bilico tra sviluppo e fuga di talenti - Il PNRR ha innescato una crescita economica significativa e un boom occupazionale senza precedenti, ma non ha fermato l'emorragia di giovani ... Come scrive rainews.it

Rapporto SVIMEZ. Paolo Capone, Leader UGL: “Investire su infrastrutture, occupazione e formazione per rilancio del Mezzogiorno“ - Grazie al Pnrr il Pil del Mezzogiorno continua a crescere più del resto del Paese: +0,5% nel 2025, +0,7% nel 2026 ... Segnala meridiananotizie.it

Rapporto Svimez: più occupazione al Sud, ma giovani in fuga e salari in caduta - Tra il 2021 e il 2024 il Sud ha registrato un incremento dell’occupazione dell’8%, contribuendo per quasi 500 ... Secondo agrpress.it