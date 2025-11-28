Rapina al supermercato pieno di gente per il ' Black Friday'
Rapina nel supermercato “A Casa Mia” su via Nazionale Appia a Casapulla. In due sono penetrati nell'esercizio commerciale e si sono avvicinati a una cassa, facendosi consegnare l'incasso. Essendoci le offerte del ‘Black Friday’ c'erano tantissime persone e quando ci si è accorti della rapina sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Rapina un supermercato e aggredisce l'addetto alla vigilanza - facebook.com Vai su Facebook
Rapina al supermercato pieno di gente per il 'Black Friday' - In due sono penetrati nell'esercizio commerciale e si sono avvicinati a una cassa, facendosi consegnare l'incasso. Si legge su casertanews.it
Rapina in pieno giorno al supermercato, cassiera minacciata con un coltello - Momenti di paura nella mattina di oggi, sabato 22, al supermercato In’s di Borgo Santa Croce, in via Puccini a Verona. Lo riporta veronaoggi.it
Esce dal supermercato senza pagare la merce e poi dà un pugno all'addetto alla sicurezza: la rapina - A chiamare gli agenti, attorno alle 23 di martedì, è il personale del Carrefour di viale Fulvio Testi, angolo via Santa ... Scrive milanotoday.it