Rapina al Pewex la mente è in carcere Satomi e la spartizione del bottino

Trent'anni. E un talento per la regia: quella criminale. Satomi Hadzovic, dal carcere di Regina Coeli, con un telefono ha coordinato la rapina in un supermercato della via Casilina da parte della banda dei rom, gruppo che aveva la base operativa nella baraccopoli di via dei Gordiani e che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

