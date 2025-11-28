Rapina al Pewex la mente è in carcere Satomi e la spartizione del bottino
Trent'anni. E un talento per la regia: quella criminale. Satomi Hadzovic, dal carcere di Regina Coeli, con un telefono ha coordinato la rapina in un supermercato della via Casilina da parte della banda dei rom, gruppo che aveva la base operativa nella baraccopoli di via dei Gordiani e che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Rapina al Pewex, la mente è in carcere. Satomi e la spartizione del bottino - Il 20enne, pur trovandosi dietro alle sbarre, ha fornito le indicazioni per la rapina in un supermercato. Scrive romatoday.it