Ranking UEFA l’Italia vuole un posto aggiuntivo in Champions League per la stagione 2026-2027 Questa la posizione in classifica

Ranking UEFA, l’Italia è terza. Tutte e sette le squadre sono in corsa per superare la Germania e ottenere il quinto posto UCL. L’ Italia si conferma una potenza nel calcio europeo. Dopo cinque giornate di coppe continentali, il nostro Paese si posiziona al terzo posto nel Ranking UEFA stagionale per nazioni, la classifica che assegna un posto aggiuntivo in Champions League per la stagione 2026-2027 alle prime due federazioni classificate. L’ Italia ha accumulato 9.571 punti. La posizione italiana è rafforzata dal fatto che tutte le squadre in corsa hanno superato il turno: l’ Italia mantiene 7 squadre su 7 ancora in gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

