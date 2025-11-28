Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Gabri Martinez ha negato ai Rangers la prima vittoria in Europa League in questa stagione, regalando al Braga in 10 un pareggio per 1-1 in casa dell’Ibrox. James Tavernier aveva portato i Rangers sull’1-0, ma il Braga ha risposto bene all’espulsione di Rodrigo Zalazar salvando un punto. Jack Butland è stato chiamato in campo due volte per respingere Ricardo Horta all’inizio, mettendo a segno il suo primo tentativo basso, prima di precipitarsi fuori linea per soffocare il secondo pochi istanti dopo. I Rangers hanno resistito alla pressione iniziale e hanno ottenuto la svolta dopo che Fran Navarro è stato penalizzato per un fallo di mano alla fine del primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rangers – Braga 1-1: Martinez nega ai padroni di casa la prima vittoria in Europa League