Rangers – Braga 1-1 | Martinez nega ai padroni di casa la prima vittoria in Europa League

Justcalcio.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Gabri Martinez ha negato ai Rangers la prima vittoria in Europa League in questa stagione, regalando al Braga in 10 un pareggio per 1-1 in casa dell’Ibrox. James Tavernier aveva portato i Rangers sull’1-0, ma il Braga ha risposto bene all’espulsione di Rodrigo Zalazar salvando un punto. Jack Butland è stato chiamato in campo due volte per respingere Ricardo Horta all’inizio, mettendo a segno il suo primo tentativo basso, prima di precipitarsi fuori linea per soffocare il secondo pochi istanti dopo. I Rangers hanno resistito alla pressione iniziale e hanno ottenuto la svolta dopo che Fran Navarro è stato penalizzato per un fallo di mano alla fine del primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

rangers 8211 braga 1 1 martinez nega ai padroni di casa la prima vittoria in europa league

© Justcalcio.com - Rangers – Braga 1-1: Martinez nega ai padroni di casa la prima vittoria in Europa League

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Diretta/ Braga Rangers (risultato finale 1-0): decide Abel Ruiz nel primo tempo! - La diretta tv di Braga Rangers è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al ... Lo riporta ilsussidiario.net

Analisi Europa League: Braga - Rangers 1-0 - Il Braga è l'unica squadra in vantaggio in vista del ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League. Secondo it.uefa.com

Braga-Rangers 1-0, le pagelle: Ruiz ancora decisivo, Balogun disastroso - Matheus 6 – Chiamato in causa poche volte, risponde sempre presente anche se con interventi di ordinaria amministrazione. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rangers 8211 Braga 1