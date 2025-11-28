Ragazzo investito a Roma dalla Metro B alla stazione di Garbatella ricoverato in codice rosso al San Camillo

Ragazzo investito da treno della metro a Roma, ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Si indaga sulla dinamica dell'incidente.

