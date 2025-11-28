Ragazzino sequestrato per 16 ore la notte di Halloween in manette due minorenni | accusati anche di violenza sessuale

Due arresti e accuse pesantissime: violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona, aggravate dall'incapacità della vittima (che soffre di una forma di disabilità psichica). Questi gli ultimi sviluppi del grave episodio andato in scena la sera del 31 ottobre scorso a Moncalieri (Torino). In. 🔗 Leggi su Today.it

