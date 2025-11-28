Ragazza di 20 anni sta male in casa all' improvviso | morta tra le braccia del fidanzato

Un malore improvviso, purtroppo fatale. Si è sentita male lunedì sera (24 novembre) mentre si trovava a casa del fidanzato, in provincia di Reggio Emilia. Non si è più ripresa nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi. La notizia ha sconvolto le comunità di Campitello, frazione di Marcaria. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ragazza uccisa per errore in una discoteca di Molfetta: chiesta una condanna a 20 anni per l’assassino La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione nei confronti del 22enne Michele Lavopa, accusato di aver uc - facebook.com Vai su Facebook

A Roma una ragazza di 19 anni è stata stuprata davanti al fidanzato nel Parco di Tor Tre Teste da una banda di uomini stranieri. Mentre alcune “paladine” tacciono, io no. Chi stupra deve pagare. Chi delinque e non è italiano deve tornare a casa. ? Dalla par Vai su X

Sta male in casa, muore a 20 anni tra le braccia del suo fidanzato - Si è sentita male lunedì sera mentre si trovava a casa del fidanzato: non si è più ripresa nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Secondo bresciatoday.it

Arrivata da Gaza malnutrita, morta una ragazza di 20 anni a Pisa - Marah Abu Zuhri, una ragazza palestinese di 20 anni arrivata in Italia da Gaza, è morta all’ospedale di Pisa. Lo riporta lettera43.it

Ragazza di 20 anni violentata al parco davanti al fidanzato: il ragazzo tenuto fermo durante lo stupro - La notte del 25 ottobre una coppia di ventenni è stata aggredita da un gruppo di malviventi mentre si trovava ... Si legge su msn.com