Raffaella Fico ha due alleate nella guerra contro l’ex moglie del suo fidanzato | una è insospettabile

La gravidanza di Raffaella Fico, che dovrebbe coronarsi con l'arrivo del bambino in primavera, avrebbe potuto essere un momento di pura gioia. E invece, attorno alla showgirl e al compagno Armando Izzo si è scatenata una tempesta fatta di sospetti, recriminazioni e accuse incrociate. Al centro del ciclone c'è la ex moglie del calciatore, Concetta, che ha contestato in particolare i tempi con cui la nuova coppia ha reso pubblico il lieto evento. Quello che forse l'ex non si aspettava, però, è che Raffaella non fosse sola a difendersi: accanto a lei si sono schierate due figure inattaccabili, una prevista e l'altra decisamente sorprendente.

