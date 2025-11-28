Raffaele Niro porta in tour il progetto di residenza culturale ' Farsi Verso'

Dopo l’esordio a Lucera, la residenza culturaleFarsi Verso’ (progetto ideato dall’Associazione Rhymers’ Club e condotto dall’artista Raffaele Niro) prosegue il percorso in Capitanata. La prossima tappa di questo viaggio collettivo approderà sabato 29 novembre a San Severo, per una giornata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

