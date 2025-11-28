Raduno Tour Cabrio e Spider in Costiera Amalfitana

Il Club Cuore Cabrio annuncia il Secondo Raduno in Costiera Amalfitana, previsto per domenica 30 novembre. Un percorso panoramico di straordinaria bellezza condurrà gli equipaggi da Biedri sul Mare fino ad Amalfi, per poi rientrare lungo la stessa litoranea e concludere la giornata con un pranzo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

