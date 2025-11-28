Radio Kiss Kiss lancia It’s Time
Un Natale 2025 di musica e solidarietà per sostenere dieci realtà non profit italiane. Per le festività natalizie 2025, Radio Kiss Kiss lancia It's Time — una campagna di solidarietà che trasforma la musica in un gesto concreto di altruismo. Dal 1° al 25 dicembre, Radio Kiss Kiss dedicherà il suo palinsesto — radio, TV, social e app — a dieci realtà non profit italiane attive in cinque aree chiave: lotta al cyberbullismo, inclusione giovanile tramite musica, sostegno a famiglie e bambini, tutela degli animali e difesa dell'ambiente. Per ogni associazione sono previsti spot dedicati, interviste, rubriche quotidiane e contenuti
