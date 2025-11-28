Radici e futuro Vito Grassi Graded allo Strategic talk ELITE | Seminiamo sostenibilità per raccogliere innovazione
“Visione e capacità di guidare l’innovazione sono fattori decisivi per la competitività e per la stessa sopravvivenza di un’impresa, specie nelle fasi di trasformazione come quella che viviamo oggi dove a fare la differenza è il coraggio di rivoluzionare culturalmente la propria organizzazione”. Ad affermarlo è Vito Grassi, Ad di Graded, tra i testimoni di “Radici e futuro: storie di crescita virtuosa”, l’ultimo Strategic Talk dell’anno di ELITE Campania Hub che si tenuto presso la sede dell’ Unione Industriali Napoli. “Seminiamo sostenibilità per raccogliere innovazione”, dice Grassi, raccontando come l’azienda si sia impegnata negli ultimi anni a investire nuove risorse in progetti di ricerca e sviluppo su fonti rinnovabili – geotermia, solare, idrogeno verde – e a rafforzare la propria presenza in nuovi settori carbon free, facendo leva sugli strumenti messi a disposizione dalla transizione digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
