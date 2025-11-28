Rabiot rientro ‘silenzioso’ | nel derby dimostra perché è insostituibile per Allegri
Milan, Adrien Rabiot è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera nel derby contro l'Inter. Ecco le pagelle e l'analisi del centrocampista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? #Allegri: "Quanto chiedo a Pulisic del suo rientro? Interpretare le sue risposte è come un cruciverba. A Rabiot chiedevo del rientro perché avevo paura volesse farl troppo presto" #MilanLazio #MPLive Vai su X
? RABIOT A DAZN! Il centrocampista rossonero è carico per il rientro nel Derby: «Mi mancava il campo, una partita così è solo emozione e divertimento». #Rabiot #DerbyMilano #Milan #DAZN #InterMilan #Thuram - facebook.com Vai su Facebook
Allegri spazza via ogni dubbio su Rabiot, scelta fatta per il derby - Ci ha pensato Allegri ad annullare qualsiasi dubbio in merito alla presenza di Rabiot nel derby di domani: le ultime ... Riporta milanlive.it
Ultime Milan, Rabiot verso il rientro: cosa filtra in vista del derby - Il Milan sta per ritrovare Adrien Rabiot, uno dei perni del centrocampo rossonero, dopo settimane di lavoro individuale e prudenza. Come scrive notiziemilan.it
Quando rientra Rabiot: ci sarà nel derby contro l’Inter il 23 novembre 2025 - L’ottimismo è talmente alto che lo staff tecnico considera sempre più probabile la sua presenza nel derby contro l’Inter di domenica 23 novembre 2025, che potrebbe sancire non solo la sua convocazione ... Lo riporta tag24.it