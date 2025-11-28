R-einventare il domani tra nuove sfide e incentivi
In un’era di reinvention dove le traiettorie sono molteplici e dove è necessaria una visione che porti ad una ridefinizione e personalizzazione dei propri modelli di business, l’impresa necessariamente deve continuare ad investire in ricerca, integrazione tecnologica, innovazione e AI, al fine di avere la possibilità di trasformare le incertezze in opportunità concrete. La Romagna, con la sua inesauribile vitalità imprenditoriale, ha sempre saputo conciliare la ricchezza della tradizione con una spiccata propensione al miglioramento continuo. Un primo grande motore propulsore del progresso è rappresentato dalle startup innovative e in particolare dal loro approccio alla digitalizzazione e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
