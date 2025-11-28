Qvc licenzia quattro conduttrici regine delle televendite | Quel ruolo non esisterà più

Brugherio (Monza e Brianza), 28 novembre 2025 - Una trattativa in corso interrotta “dal licenziamento senza ragione delle quattro conduttric i, le sole rimaste come dipendenti”. Sindacati sul piede di guerra alla Qvc, gli studios di Brugherio dello shopping online, “televendite con vere e proprie produzioni televisive”, spiegano Cgil e Cisl pronti allo sciopero. “Abbiamo saputo del provvedimento dalle lavoratric i, fra le quali una rappresentante sindacale della Fistel – spiegano Daniele Bonanno (Fistel-Cisl) e Massimiliano Pavan (Slc-Cgi l) – una fuga in avanti inaccettabile. O fanno un passo indietro, o ci sarà lo sciopero”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Qvc licenzia quattro conduttrici regine delle televendite: “Quel ruolo non esisterà più”

