Quell’errore madornale sugli extraprofitti delle banche
Servono fondi per finanziare le modifiche alla legge di bilancio? Nessun problema: li chiediamo alle banche. O meglio, chiediamo loro ulteriori risorse, oltre a quelle già previste nel testo. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Approfondisci con queste news
«In settimana mi hanno criticato per quell’errore contro il Catania, ma stavolta ho risposto sul campo». Il Latina conquista l’accesso ai quarti di Coppa Italia di Serie C superando l’Arezzo, ma tutto passa in secondo piano rispetto a quello che è successo nei mi - facebook.com Vai su Facebook
Graziani a Camarda: "Hai dimostrato grande personalità: con quell'errore sei diventato maggiorenne" Vai su X
Extraprofitti, Lega: “Dalle banche contributo da 5 miliardi”. Stop di Tajani: “Roba da Urss” - ROMA – Sulle banche e il contributo che gli istituti daranno o meno nella prossima manovra si consuma lo scontro tra due pezzi di maggioranza. Da repubblica.it
La tassa sulle banche c’è, la tassa sulle banche non c’è - A guardare i profili social dei partiti di governo, non c’è modo di capire se nella legge di bilancio ci sia una nuova tassa sulle banche. Si legge su ilpost.it
Pacchetto misure su banche, 27,5% su riserve extraprofitti - E' un insieme di misure quello su banche e assicurazioni dal quale il governo conta di ricavare 4,4 miliardi di euro per la manovra. Secondo ansa.it