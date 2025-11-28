Napoli e il territorio flegreo protagonisti di un’importante iniziativa dedicata alla lotta contro la violenza di genere: la consegna della Panchina Rossa, simbolo ormai riconosciuto di sensibilizzazione e memoria. A donarla è stata l’Associazione della Stampa Giornalisti Flegrei, guidata dal presidente Claudio Ciotola, da sempre in prima linea nel promuovere cultura, informazione e impegno civile. . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - “Quel male… detto amore”: l’Associazione “Giornalisti Flegrei” dona una panchina rossa