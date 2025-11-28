Quarto Grado stasera le ultime sui casi Poggi e Resinovich

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, come ogni venerdì, tornano in diretta alle 21.30 su Rete 4 con una nuova puntata di Quarto Grado, il programma di cronaca nera a cura di Siria Magri. Anticipazioni e ospiti del 28 novembre 2025. Quarto Grado torna ancora una volta sulla vicenda di Garlasco, che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni. Infatti, ieri è emerso un alto valore di attendibilità relativo alla compatibilità della linea maschile della famiglia Sempio con il profilo genetico, non completo, trovato in particolare su un dito di Chiara Poggi. Così vengono letti dai inquirenti e dagli investigatori i dati dei calcoli effettuati dalla perita Albani, che dovrà fornire le sue valutazioni nella perizia conclusiva entro il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarto Grado, stasera le ultime sui casi Poggi e Resinovich

