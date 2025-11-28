Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 28 novembre

Venerdì 28 novembre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni. Infatti, nella giornata odierna, è emerso un alto valore di attendibilità relativo alla compatibilità della linea maschile della famiglia Sempio con il profilo genetico, non completo, trovato in particolare su un dito di Chiara Poggi. Così vengono letti da inquirenti e investigatori i dati dei calcoli effettuati dalla perita Albani, che dovrà fornire le sue valutazioni nella perizia conclusiva entro il 5 dicembre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

