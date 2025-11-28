Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 28 novembre

Venerdì 28 novembre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni. Infatti, nella giornata odierna, è emerso un alto valore di attendibilità relativo alla compatibilità della linea maschile della famiglia Sempio con il profilo genetico, non completo, trovato in particolare su un dito di Chiara Poggi. Così vengono letti da inquirenti e investigatori i dati dei calcoli effettuati dalla perita Albani, che dovrà fornire le sue valutazioni nella perizia conclusiva entro il 5 dicembre. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Quarto Grado”, le anticipazioni di venerdì 28 novembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quarto Grado. . Andrea Sempio dice di aver chiamato Marco Poggi sul cellulare ma era irraggiungibile. Ma secondo i carabinieri doveva scattare il servizio LoSai di Tim. L’approfondimento della nostra Alessandra Viero con Paolo Reale #Quartogrado - facebook.com Vai su Facebook

Per chi desidera vedere la parte su Angelo della puntata di @QuartoGrado di ieri sera , qui c’è il link: Vai su X

Quarto Grado, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 novembre: la svolta sul delitto Garlasco e un nuovo testimone nel caso Liliana Resinovich - Torna l'appuntamento della settimana con Quarto Grado, il programma d'inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda stasera - Da corrieredellumbria.it

Quarto Grado, puntata dedicata agli alibi: Andrea Sempio e il caso Garlasco, Sebastiano Visintin e la scomparsa di Liliana Resinovich. Anticipazioni di stasera - Il programma, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, affronterà due grandi casi, ... Segnala ilmessaggero.it

Quarto Grado, anticipazioni stasera: aggiornamenti su Garlasco e l'omicidio Resinovich, dove si trovata il marito al momento dell'omicidio? Le ultime - Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi- Scrive affaritaliani.it