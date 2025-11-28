Quaranta parla da uomo libero del Pd | tradito dalla lista a trazione Piemontese E si dimette da assessore

Foggiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medita le dimissioni da assessore al Bilancio del Comune di Torremaggiore Enzo Quaranta, candidato da 6.038 preferenze alle Regionali, ma non certo per il risultato, comunque lusinghiero. “Il mio impegno, nei prossimi mesi, sarà quello di continuare a coltivare questo patrimonio umano che abbiamo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Quaranta Parla Uomo Libero