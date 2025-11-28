Quanto vale Mateta l’attaccante del Crystal Palace che piace al Milan per gennaio

Il nome di Jean-Philippe Mateta è uno dei più caldi in vista del mercato di gennaio. Il centravanti francese del Crystal Palace sta vivendo una delle migliori fasi della sua carriera e il Milan lo ha individuato come possibile rinforzo per l’attacco in vista della seconda parte di stagione. La valutazione e i margini per la trattativa. La richiesta del Crystal Palace per il suo numero 9 è importante: il cartellino di Mateta viene valutato intorno ai 35-40 milioni di euro. Una cifra elevata, che colloca l’operazione nella fascia alta degli investimenti possibili per il Milan, ma giustificata dal rendimento del giocatore e dal ruolo centrale che ha assunto in Premier League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

