Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, viene spesso utilizzato come riferimento per le offerte del mercato libero. Al 28 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,121 €kWh (pari a 121,34 €MWh), mostrando una certa stabilità rispetto ai mesi precedenti, ma con una tendenza alla diminuzione rispetto ai picchi registrati nel 2022 e 2023. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere sia a prezzo fisso sia variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

