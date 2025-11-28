Quanto avevano sul conto La famiglia nel bosco nuove rivelazioni dai controlli bancari

La complessa vicenda della famiglia anglo-australiana di Palmoli si arricchisce di nuovi e inattesi sviluppi, tra versioni contrapposte e crescenti tensioni istituzionali. Mentre l’opinione pubblica continua a interrogarsi sulle reali condizioni di vita dei tre bambini allontanati dal casolare immerso nel bosco, Catherine e Nathan hanno deciso di rompere il silenzio. Con una lunga nota diffusa dai loro nuovi difensori, Marco Femminella e Danila Solinas, la coppia ha annunciato una svolta decisiva nel caso: la revoca del mandato all’avvocato Giovanni Angelucci, che li aveva seguiti dall’inizio della vicenda giudiziaria nel 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quanto avevano sul conto”. La famiglia nel bosco, nuove rivelazioni dai controlli bancari

