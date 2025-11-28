Quanto avevano sul conto Famiglia nel bosco la scoperta dai controlli bancari

La vicenda della famiglia anglo-australiana di Palmoli continua a intrecciarsi con nuovi sviluppi, versioni contrapposte e tensioni istituzionali. E, mentre l’opinione pubblica si interroga ancora sulle condizioni di vita dei tre bambini allontanati dal casolare immerso nel bosco, Catherine e Nathan hanno scelto di rompere il silenzio e intervenire con una lunga nota che segna una svolta ulteriore nel caso. Nel comunicato, diffuso dai nuovi difensori Marco Femminella e Danila Solinas, la coppia spiega di aver deciso di revocare il mandato all’avvocato Giovanni Angelucci, da loro fino a quel momento incaricato di seguire tutta la vicenda giudiziaria iniziata nel 2024. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

