quando la satira sale sul ring per pareggiare

Arianna Porcelli Safonov arriva al Teatro Carcano con Picchiamoci, appuntamento fissato per oggi alle 20.30 e parte della rassegna “Oreste è salvo?”, dedicata alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Il riconoscimento del reato di femminicidio e le tensioni culturali che lo accompagnano fanno da sfondo a uno spettacolo che usa la risata come strumento di contatto con una materia che continua a segnare la società. L’attrice si allontana dalla comicità di routine per una narrazione diretta, monologhi che si concentrano su nevrosi, paure e autoinganni. L’idea è un ring retorico in cui il pareggio arriva solo quando la ferocia del linguaggio rivela la fragilità dei rapporti umani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

