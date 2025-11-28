Quando i detenuti provano a parlare

Ilfoglio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, in occasione dei cinquant’anni dalla riforma penitenziaria, ho partecipato a un interessante incontro promosso dalla Camera Penale bolognese nel carcere della Dozza. Ha preso la parola fra molti altri un detenuto che ha spiegato di aver già trascorso in carcere 26 anni. Dopo un paio di minuti si è chiesto se non avesse parlato già troppo a lungo. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

quando i detenuti provano a parlare

© Ilfoglio.it - Quando i detenuti provano a parlare

Approfondisci con queste news

detenuti provano parlareQuando i detenuti provano a parlare - Ieri, in occasione dei cinquant’anni dalla riforma penitenziaria, ho partecipato a un interessante incontro promosso dalla Camera Penale bolognese nel car ... Riporta ilfoglio.it

Il tariffario dei cellulari in carcere. Quanto pagano i detenuti per parlare di nascosto - Quasi in tutte le celle delle carcere di Roma e della provincia, c'è almeno un micro cellulare. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Detenuti Provano Parlare