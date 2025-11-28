Quando i detenuti provano a parlare
Ieri, in occasione dei cinquant’anni dalla riforma penitenziaria, ho partecipato a un interessante incontro promosso dalla Camera Penale bolognese nel carcere della Dozza. Ha preso la parola fra molti altri un detenuto che ha spiegato di aver già trascorso in carcere 26 anni. Dopo un paio di minuti si è chiesto se non avesse parlato già troppo a lungo. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
