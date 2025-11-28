Quando foto e pittura raccontano la vita a Busto Garolfo

Colori, luce e ricordi diventano materia di un nuovo percorso espositivo a Busto Garolfo, dove pittura e fotografia si incontrano per raccontare la vita attraverso lo sguardo di una coppia di autori uniti anche nella quotidianità. Un progetto che trasforma l’esperienza personale in narrazione visiva e invita il pubblico a lasciarsi coinvolgere. Un dialogo a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Quando foto e pittura raccontano la vita a Busto Garolfo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Eleganza. Emozione. Energia. Spettacoli live di musica e pittura. I miei spettacoli raccontano di me: cantautrice, musicista, pittrice. Prenota il tuo evento in DM - facebook.com Vai su Facebook

Concorso Intercultura. Pittura, foto e racconti . Ecco gli studenti premiati - Il tema chiedeva ai ragazzi delle classi seconde e terze superiori una riflessione sulla difficoltà e sulla necessità del rapporto nel mondo sempre più globalizzato. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Solidarietà, le foto che raccontano la vita dei fiorentini: ecco gli scatti vincitori - Disegni di bambini appesi al sole, un tramonto sull'Arno, due anziani che ammirano insieme il panorama: gli scatti di Fabrizio Ferri, Ginevra Galanti e Sebastiano Ricotta, premiati al contest “La ... Riporta lanazione.it

Ricardo e la Pittura - Ricardo e la Pittura, scheda del film di Barbet Schroeder, con Ricardo Cavallo e Barbet Schroeder, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il Film e dove vederlo al Cinema ... Riporta comingsoon.it