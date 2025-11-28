Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina | intervista al consigliere del Cremlino
Dmitry Suslov, politologo vicino ai vertici russi, spiega che Mosca tratta “solo per non umiliare Trump” e non ha alcuna fretta. Possibili compromessi su territori, asset congelati e sicurezza post-bellica. Intransigenza su altri punti chiave. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Tra le molte cose dette oggi da #Putin, ciò che conta e che indica come il negoziato non andrà da nessuna parte,è questa dichiarazione: “Le ostilità finiranno solo quando l’ lascia i territori che attualmente occupa; alyrimenti, la otterrà questo risultato co Vai su X
Il presidente statunitense Donald Trump aveva fissato per oggi, il Ringraziamento, la scadenza dei negoziati con Mosca e Kiev. “Per me la scadenza finisce quando decido che è finita” ha ritrattato a bordo dell’Air Force One. Di Cosimo Caridi - facebook.com Vai su Facebook