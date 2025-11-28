Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina | intervista al consigliere del Cremlino

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dmitry Suslov, politologo vicino ai vertici russi, spiega che Mosca tratta “solo per non umiliare Trump” e non ha alcuna fretta. Possibili compromessi su territori, asset congelati e sicurezza post-bellica. Intransigenza su altri punti chiave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Finiranno Negoziati Avremo Gi224