Quando arriva la tredicesima per pensionati e dipendenti pubblici e privati | su NoiPa cedolino di dicembre visibile in anticipo

Dicembre mese di tredicesima, la mensilità aggiuntiva calcolata sulla base dei mesi lavorati nel corso dell'anno. Spetta a pensionati, lavoratori pubblici e privati (per questi ultimi se previsto dal contratto). Generalmente sono esclusi invece lavoratori autonomi, occasionali, tirocinanti e. 🔗 Leggi su Today.it

