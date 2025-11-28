Qualifiche Sprint Race in Qatar pole per Piastri notte fonda Hamilton
Oscar Piastri è tornato protagonista nelle qualifiche della Sprint Race del GP del Qatar, firmando il miglior tempo e conquistando la prima posizione per la gara sprint. Con un crono di 1:20.055, Piastri ha dominato la sessione, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra e rivale Lando Norris, terzo a 230 millesimi. In mezzo alle due McLaren si è inserito George Russell, sfiorando la sorpresa a soli 32 millesimi dal secondo posto. Max Verstappen, grande favorito e pluricampione del mondo, ha vissuto una qualifica complicata. Partito forte, ha però commesso un errore nel Q3 finendo fuori pista in una curva L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
