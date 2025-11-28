Qualifiche Sprint in Qatar | pole a Piastri Ferrari malissimo | Leclerc 9° Hamilton out in Q1

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'australiano della McLaren precede Russell e il compagno di scuderia Norris. Sesto posto per Verstappen, arrabbiatissimo con il box a causa del bouncing alla sua monoposto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

