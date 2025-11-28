Qatar Airways Inter nuova iniziativa con lo sponsor in collaborazione con Rio Ferdinand | il comunicato

Inter News 24 con tutti i dettagli. Attraverso il proprio situo ufficiale, l’ Inter ha annunciato una nuova iniziativa pronta a prender piede insieme a Qatar Airways, Official Main Training Kit Partner del Club. IL COMUNICATO – Inter e Qatar Airways, Official Main Training Kit Partner del Club, hanno dato vita a un’importante iniziativa dedicata alla promozione dell’inclusione e del calcio per ogni abilità, in collaborazione con la leggenda del calcio internazionale Rio Ferdinand, nell’ambito del progetto globale Qatar Airways United. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Qatar Airways Inter, nuova iniziativa con lo sponsor in collaborazione con Rio Ferdinand: il comunicato

