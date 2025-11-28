Putin tra avvertimenti all’Europa e sarcasmo sui negoziati | così prepara il terreno all’inviato di Trump

Dayitalianews.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’accoglienza “filtrata” a Bishkek. A Bishkek, capitale del Kirghizistan, la visita di Vladimir Putin è stata accuratamente “ripulita” da qualsiasi simbolo ucraino: di fronte al palazzo presidenziale, proprio dove si trova l’ambasciata di Kiev, è stato installato un enorme maxischermo per nascondere la bandiera del Paese nemico. Una scelta presentata dalle autorità locali come semplice protocollo, ma che conferma quanto il Kirghizistan sia divenuto un alleato chiave di Mosca, soprattutto per l’aumento massiccio – +150% – di acquisti di semiconduttori e microchip provenienti dall’Occidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

putin tra avvertimenti all8217europa e sarcasmo sui negoziati cos236 prepara il terreno all8217inviato di trump

© Dayitalianews.com - Putin tra avvertimenti all’Europa e sarcasmo sui negoziati: così prepara il terreno all’inviato di Trump

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’attesa di Putin e gli avvertimenti dei suoi: «I Paesi Nato non arrivino a un baratro pericoloso» - Vladimir Putin e Dondald Trump durante il vertice in Alaska Le aspettative erano alte, e dopo l’Alaska non poteva essere altrimenti. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Avvertimenti All8217europa Sarcasmo