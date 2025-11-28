Putin tra avvertimenti all’Europa e sarcasmo sui negoziati | così prepara il terreno all’inviato di Trump

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’accoglienza “filtrata” a Bishkek. A Bishkek, capitale del Kirghizistan, la visita di Vladimir Putin è stata accuratamente “ripulita” da qualsiasi simbolo ucraino: di fronte al palazzo presidenziale, proprio dove si trova l’ambasciata di Kiev, è stato installato un enorme maxischermo per nascondere la bandiera del Paese nemico. Una scelta presentata dalle autorità locali come semplice protocollo, ma che conferma quanto il Kirghizistan sia divenuto un alleato chiave di Mosca, soprattutto per l’aumento massiccio – +150% – di acquisti di semiconduttori e microchip provenienti dall’Occidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Putin tra avvertimenti all’Europa e sarcasmo sui negoziati: così prepara il terreno all’inviato di Trump

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#inaltreparole Guerra Russo-Ucraina, Rosi Bindi: “Putin e Trump si stanno spartendo l’Ucraina” - facebook.com Vai su Facebook

Nave spia russa al confine delle acque scozzesi. L’avvertimento di Londra a Putin: «Vi vediamo, siamo pronti» Vai su X

L’attesa di Putin e gli avvertimenti dei suoi: «I Paesi Nato non arrivino a un baratro pericoloso» - Vladimir Putin e Dondald Trump durante il vertice in Alaska Le aspettative erano alte, e dopo l’Alaska non poteva essere altrimenti. Come scrive corriere.it