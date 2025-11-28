Putin | Si può parlare di pace se ci date i territori che vogliamo
«In generale, siamo d’accordo che questa possa rappresentare la base di un accordo futuro». «Notiamo che la parte americana prende in considerazione il nostro punto di vista in alcune aree». . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La guerra in #Ucraina con la battaglia di #Pokrovsk: le forze di #Kyiv provano a resistere all’assalto dei russi, mentre non si fermano i raid incrociati. E #Trump, dall’America, torna a parlare dei test nucleari, in botta e risposta con #Putin. #Tg1 Giuseppe Rizzo - facebook.com Vai su Facebook
Secondo VSquare, il premier ungherese sarà in Russia dopo che inviati europei e ucraini hanno discusso in Svizzera con gli Usa modifiche al piano di pace. Orbán ha esorato l'Ue a colloqui diretti con Mosca e Putin Vai su X
Putin apre al piano di pace in Ucraina: “Pronti a discuterne seriamente” - Il piano per la pace in Ucraina proposto dagli USA pronto ad essere discusso dalla Russia: l'apertura ufficiale di Vladimir Putin. Da newsmondo.it
Putin: "Pronti a discutere del piano di pace, pensare che vogliamo attaccare l'Europa è assurdo" - Ma vuole che le forze di Kiev si ritirino dal Donbass. Come scrive lastampa.it
Il prezzo di Putin. Donbass e Crimea russi, per cominciare - Per il presidente russo il piano Usa "può essere la base". Riporta huffingtonpost.it