Putin | Non ordinerò un attacco all’Europa Pronto a firmare

Laverita.info | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo zar: «Ucraini via dal Donbass, ma niente accordo finché c’è Volodymyr Zelensky ». Dagli Usa garanzie a Kiev solo a trattato siglato. Non che ci sia molto da fidarsi. Fatto sta che ieri, mentre monta la psicosi bellica del Vecchio continente, Vladimir Putin ha lanciato un segnale agli europei: «Se hanno spaventato i loro cittadini», ha detto, «e vogliono sentire che non abbiamo alcuna intenzione e nessun piano aggressivo contro l’Europa, va bene, siamo pronti a stabilirlo in ogni modo». L’impegno firmato di Mosca a non attaccare l’Occidente, in effetti, era uno dei 28 punti del primo piano di Donald Trump, ricusato con sdegno sia dagli europei stessi, sia da Kiev. 🔗 Leggi su Laverita.info

putin non ordiner242 un attacco all8217europa pronto a firmare

© Laverita.info - Putin: «Non ordinerò un attacco all’Europa Pronto a firmare»

Altre letture consigliate

Attacco hacker agli aeroporti. «Putin vuole un’escalation» - Venerdì i jet russi intercettati nello spazio aereo della Nato mentre ieri l’ombra di Mosca si è vista quasi chiaramente anche dietro l’attacco hacker che ha bloccato gli aeroporti europei. Scrive ilmessaggero.it

Guerra Ucraina: Kiev, nella notte raid russo con centinaia di missili. Drone ucraino su terminal petrolifero Novorossiysk - I media russi confermano il danneggiamento di un deposito di petrolio nel complesso di trasbordo di Sheskharis a Novorossiysk a causa di un attacco con un drone. Riporta ilgazzettino.it

Putin, le navi della flotta ombra sotto attacco: le tattiche «disperate» per salvare il petrolio. Lo spoofing e la possibile svolta - Da quando l’Occidente ha imposto restrizioni alle esportazioni di petrolio della Russia, Mosca ha messo in atto una serie di pratiche ingannevoli per non intaccare troppo l'economia. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Ordiner242 Attacco All8217europa