Lo zar: «Ucraini via dal Donbass, ma niente accordo finché c’è Volodymyr Zelensky ». Dagli Usa garanzie a Kiev solo a trattato siglato. Non che ci sia molto da fidarsi. Fatto sta che ieri, mentre monta la psicosi bellica del Vecchio continente, Vladimir Putin ha lanciato un segnale agli europei: «Se hanno spaventato i loro cittadini», ha detto, «e vogliono sentire che non abbiamo alcuna intenzione e nessun piano aggressivo contro l’Europa, va bene, siamo pronti a stabilirlo in ogni modo». L’impegno firmato di Mosca a non attaccare l’Occidente, in effetti, era uno dei 28 punti del primo piano di Donald Trump, ricusato con sdegno sia dagli europei stessi, sia da Kiev. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Putin: «Non ordinerò un attacco all’Europa Pronto a firmare»