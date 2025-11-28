Putin e le condizioni-capestro per Kiev | Pace? L' Ucraina si ritiri o continueremo la guerra | Il piano segreto di Berlino 

Xml2.corriere.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni-capestro poste dal presidente russo. A Strasburgo la Lega si astiene e i Cinque Stelle si dividono. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

putin e le condizioni capestro per kiev pace l ucraina si ritiri o continueremo la guerra il piano segreto di berlino160

© Xml2.corriere.it - Putin e le condizioni-capestro per Kiev: «Pace? L'Ucraina si ritiri o continueremo la guerra» | Il «piano segreto» di Berlino 

Approfondisci con queste news

putin condizioni capestro kievLe condizioni di Putin: 'Tregua in cambio dei territori' - Quando mancano pochi giorni ai negoziati a Mosca tra russi e americani, Vladimir Putin mette in chiaro quali sono le sue condizioni per "cessare le ostilità" in Ucraina: il ritiro delle forze di Kiev ... Riporta ansa.it

Putin: "La guerra finisce solo se Kiev si ritira dai territori occupati. Pronti a discutere il piano Usa" - Il presidente russo rimane fermo sulle sue posizioni: il riconoscimento legale, non solo de facto, delle regioni strappate da Mosca "è una questione chiave" ... Secondo today.it

putin condizioni capestro kievUcraina, Putin: “Cessate il fuoco se Kiev si ritira dal Donbass. Assurdo pensare che vogliamo attaccare l’Europa” - La Russia ritiene che il piano americano sull’Ucraina potrebbe costituire la base per accordi futuri. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Putin Condizioni Capestro Kiev