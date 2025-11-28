Putin e le condizioni-capestro per Kiev | Pace? L' Ucraina si ritiri o continueremo la guerra | Il piano segreto di Berlino
Le condizioni-capestro poste dal presidente russo. A Strasburgo la Lega si astiene e i Cinque Stelle si dividono. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
Putin detta le condizioni per la pace (ritiro dell'Ucraina dai territori occupati) e promette di non attaccare l'Europa - facebook.com Vai su Facebook
P.S. La nuova bozza uscita dalle negoziazioni fra Ucraina e US è senz’altro un sviluppo positivo, ma non vedo ragione per cui Putin considere anche solo discutere quelle condizioni, salvo che non menta per prendere tempo o si trovi in una situazione molto p Vai su X
Le condizioni di Putin: 'Tregua in cambio dei territori' - Quando mancano pochi giorni ai negoziati a Mosca tra russi e americani, Vladimir Putin mette in chiaro quali sono le sue condizioni per "cessare le ostilità" in Ucraina: il ritiro delle forze di Kiev ... Riporta ansa.it
Putin: "La guerra finisce solo se Kiev si ritira dai territori occupati. Pronti a discutere il piano Usa" - Il presidente russo rimane fermo sulle sue posizioni: il riconoscimento legale, non solo de facto, delle regioni strappate da Mosca "è una questione chiave" ... Secondo today.it
Ucraina, Putin: “Cessate il fuoco se Kiev si ritira dal Donbass. Assurdo pensare che vogliamo attaccare l’Europa” - La Russia ritiene che il piano americano sull’Ucraina potrebbe costituire la base per accordi futuri. ilfattoquotidiano.it scrive