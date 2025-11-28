Putin definisce Orbán la voce ragionevole dell’Ue e lavora con lui per spezzare l’unità degli alleati di Kyiv

Putin definisce Orbán “la voce ragionevole” dell'Ue e lavora con lui per spezzare l'unità degli alleati di Kyiv - Nel pieno di dieci giorni di caos diplomatico, il premier ungherese si presenta al Cremlino dando un assist perfetto a Putin, che usa l'Ungheria per infilarsi nelle crepe occidentali e spezzare l’unit ... Si legge su ilfoglio.it

