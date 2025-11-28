Putin annuncia l’arrivo degli americani a Mosca L’Ue prova a sgambettare i mediatori di pace
Il capo del Cremlino: Crimea e Donbass vanno riconosciuti come russi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Mentre Trump annuncia “progressi concreti” e si dice pronto a incontrare Zelensky e Putin solo in fase finale, Mosca resta prudente e avanza sul terreno, confermando che la pace è ancora lontana - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Trump annuncia: "Vicini ad un accordo". Gli Usa trattano con Mosca. Zelensky accetta il piano e pressa il tycoon: "Vediamoci subito". Secondo il New York Times, Putin non accetterà la pace e punta a combattere fino a Natale. #ANSA Vai su X
La vera lotta di Putin contro gli americani va oltre i missili - Per i propagandisti dei salotti russi la guerra contro l’Ucraina è da sempre una guerra contro la Nato. ilfoglio.it scrive
Putin:il dialogo è meglio di una guerra - 35 Putin:il dialogo è meglio di una guerra Le nuove sanzioni alla Russia annuncia- Secondo televideo.rai.it