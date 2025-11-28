Putin a Trump | Sì al negoziato delegazione Usa a Mosca L’Europa? Non l’attaccheremo
In occasione della visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una lunga conferenza stampa con i giornalisti russi, rispondendo a numerose domande sul cosiddetto “piano di pace Trump” per l’Ucraina, sull’andamento dell’operazione militare speciale e su altri temi di politica estera. Riguardo al documento circolato in questi giorni, Putin ha chiarito che non si tratta di un vero e proprio “accordo” ma di “un insieme di questioni proposte per la discussione e la finalizzazione”. Il presidente ha ricordato che i 28 punti erano stati elaborati già prima del suo viaggio in Alaska e che, dopo i colloqui di Ginevra tra delegazioni americana e ucraina, sono stati riorganizzati in quattro blocchi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altre letture consigliate
Gli europei mandano un segnale politico a Trump e Putin sul prestito di riparazione per Kyiv. Di @davcarretta Vai su X
Il vertice Trump-Putin previsto a Budapest è stato accantonato. Per la Casa Bianca non ha senso incontrarsi se non si può “raggiungere un accordo”. C’è chi lo vede come una battuta d’arresto, ma può essere un momento di chiarezza nella lotta contro l’appeti - facebook.com Vai su Facebook
Putin, minacce all'Europa e ironia sui negoziati: così lo zar si prepara per l'inviato di Trump - Putin ha risposto all'accelerazione diplomatica in corso sull'Ucraina avvertendo l'Europa sulla confisca dei beni russi. Lo riporta msn.com
Zelensky accetta il nuovo piano degli Stati Uniti. E Trump manda Witkoff da Putin - Il sì dopo le correzioni, ma Lavrov punta i piedi: la base resta l'Alaska. Da msn.com
"Ha aiutato Putin a presentare un piano di pace per Trump": è bufera sull'inviato speciale americano Steve Witkoff - Le conversazioni tra l’inviato americano e il consigliere di Putin, trapelate su Bloomberg, scatenano l’ira di Mosca. Da today.it