Putin a Trump | Sì al negoziato delegazione Usa a Mosca L’Europa? Non l’attaccheremo

It.insideover.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una lunga conferenza stampa con i giornalisti russi, rispondendo a numerose domande sul cosiddetto “piano di pace Trump” per l’Ucraina, sull’andamento dell’operazione militare speciale e su altri temi di politica estera. Riguardo al documento circolato in questi giorni, Putin ha chiarito che non si tratta di un vero e proprio “accordo” ma di “un insieme di questioni proposte per la discussione e la finalizzazione”. Il presidente ha ricordato che i 28 punti erano stati elaborati già prima del suo viaggio in Alaska e che, dopo i colloqui di Ginevra tra delegazioni americana e ucraina, sono stati riorganizzati in quattro blocchi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

