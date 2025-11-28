Put Your Soul on Your Hand and Walk recensione | una testimonianza intima e diretta dei bombardamenti di Gaza

Spettacolo.eu | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra recensione di Put Your Soul on Your Hand and Walk, testimonianza intima ed intensa che arriva direttamente dalle bombe di Gaza: quello tra la regista  Sepideh Farsi e la fotoreporter Fatima Hassouna  è uno di quegli incontri che cambiano il modo di vedere le cose. Put Your Soul on Your Hand and Walk è un’opera che sfugge alle definizioni canoniche, sospesa tra il linguaggio del documentario e la costruzione narrativa del cinema di finzione. Il film, diretto dalle regista iraniana  Sepideh Farsi, segue la fotoreporter palestinese  Fatima Hassouna  e assume i contorni di un diario intimo ed intenso capace di raccontare con delicatezza i bombardamenti di Gaza, la potenza delle propri radici e l’importanza dell’ascolto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

put your soul on your hand and walk recensione una testimonianza intima e diretta dei bombardamenti di gaza

© Spettacolo.eu - Put Your Soul on Your Hand and Walk, recensione: una testimonianza intima e diretta dei bombardamenti di Gaza

Approfondisci con queste news

put your soul onPut Your Soul on Your Hand and Walk - Prendi in mano l’anima e cammina - Prendi in mano l’anima e cammina, la recensione del film, la trama, i trailer, le foto dal set ed il cast completo. Scrive movieplayer.it

put your soul onPut Your Soul on Your Hand and Walk, di Sepideh Farsi - L’urgenza di avvicinarsi all’assedio israeliano a Gaza e scappare dall’immobilismo. Come scrive sentieriselvaggi.it

put your soul onPut Your Soul on Your Hand and Walk, una clip esclusiva del documentario di Sepideh Farsi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Put Your Soul on Your Hand and Walk, una clip esclusiva del documentario di Sepideh Farsi ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Put Your Soul On