Put Your Soul on Your Hand and Walk recensione | una testimonianza intima e diretta dei bombardamenti di Gaza
La nostra recensione di Put Your Soul on Your Hand and Walk, testimonianza intima ed intensa che arriva direttamente dalle bombe di Gaza: quello tra la regista Sepideh Farsi e la fotoreporter Fatima Hassouna è uno di quegli incontri che cambiano il modo di vedere le cose. Put Your Soul on Your Hand and Walk è un’opera che sfugge alle definizioni canoniche, sospesa tra il linguaggio del documentario e la costruzione narrativa del cinema di finzione. Il film, diretto dalle regista iraniana Sepideh Farsi, segue la fotoreporter palestinese Fatima Hassouna e assume i contorni di un diario intimo ed intenso capace di raccontare con delicatezza i bombardamenti di Gaza, la potenza delle propri radici e l’importanza dell’ascolto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondisci con queste news
Fatma Hassona, “L’Occhio di Gaza”, ha lasciato in eredità il suo lavoro da fotoreporter: immagini e parole potentissime che documentano la vita a Gaza. Con "Put Your Soul on Your Hand and Walk - Prendi in mano l'anima e cammina" la regista iraniana Sepid - facebook.com Vai su Facebook
Chuffed that my RAISE YOUR SOUL is now out in Italian, thanks to La naver di Teseo Vai su X
Put Your Soul on Your Hand and Walk - Prendi in mano l’anima e cammina - Prendi in mano l’anima e cammina, la recensione del film, la trama, i trailer, le foto dal set ed il cast completo. Scrive movieplayer.it
Put Your Soul on Your Hand and Walk, di Sepideh Farsi - L’urgenza di avvicinarsi all’assedio israeliano a Gaza e scappare dall’immobilismo. Come scrive sentieriselvaggi.it
Put Your Soul on Your Hand and Walk, una clip esclusiva del documentario di Sepideh Farsi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Put Your Soul on Your Hand and Walk, una clip esclusiva del documentario di Sepideh Farsi ... Secondo tg24.sky.it