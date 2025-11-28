Put Your Soul on Your Hand and Walk recensione | una testimonianza intima e diretta dei bombardamenti di Gaza

La nostra recensione di Put Your Soul on Your Hand and Walk, testimonianza intima ed intensa che arriva direttamente dalle bombe di Gaza: quello tra la regista Sepideh Farsi e la fotoreporter Fatima Hassouna è uno di quegli incontri che cambiano il modo di vedere le cose. Put Your Soul on Your Hand and Walk è un’opera che sfugge alle definizioni canoniche, sospesa tra il linguaggio del documentario e la costruzione narrativa del cinema di finzione. Il film, diretto dalle regista iraniana Sepideh Farsi, segue la fotoreporter palestinese Fatima Hassouna e assume i contorni di un diario intimo ed intenso capace di raccontare con delicatezza i bombardamenti di Gaza, la potenza delle propri radici e l’importanza dell’ascolto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

