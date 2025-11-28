Purtroppo è morta Lutto choc per la famosa | la figlia persa quasi alla fine della gravidanza

La giovane influencer molto seguita sui social, sta attraversando uno dei momenti più dolorosi della sua vita. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha sconvolto la sua community online, abituata a seguirla tra ricette, tutorial e momenti di quotidianità. Questa volta, però, la ventiquattrenne ha scelto di condividere un dolore profondissimo: la perdita di una delle sue gemelle, avute con il marito. Una tragedia che spezza il ritmo leggero dei suoi contenuti e apre una finestra su un dramma familiare improvviso e inatteso. Il 26 novembre, con un post che lei stessa ha definito impensabile fino a pochi giorni prima, Tineke “Tini” Younger, ha scritto: “Questo non è il post che avrei mai pensato di condividere dopo la nascita delle gemelle, purtroppo all’inizio di questa settimana abbiamo perso la nostra dolce bambina Arya (Baby A)”, aggiungendo che la gravidanza era ormai giunta alla 36a settimana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Oggi, purtroppo, ci ha raggiunto una brutta notizia: è morta Bruna Pinasco, moglie di Sergio Staino e grande amica della nostra Biblioteca. Ciao Bruna, rimarrai nei nostri pensieri e nelle immortali vignette di Sergio

Morta Alessandra Balocco, gruppo in lutto per la scomparsa della Presidente e Ad - La presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo alimentare del cuneese si è spenta oggi dopo una malattia.

Shewarge Alene si sente male durante l'allenamento e muore in ospedale, aveva solo 30 anni: «Impossibile salvarle la vita» - A darne notizia gli organizzatori della maratona di Stoccolma, dove si era imposta il 31 maggio 2025.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il dolore prima della nascita di Clara Isabel: «Addio Aspi, ci mancherai da morire» - La nascita della piccola Clara Isabel è alle porte, ma la gioia di mamma Cecilia Rodriguez e papà Ignazio Moser è purtroppo stata messa in pausa: Aspirina, una dei due cagnolini di casa, è morta.