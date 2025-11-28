Pulisic assenza quasi certa per Milan-Lazio Quando può rientrare? Le ultime novità

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Lazio, Pulisic non dovrebbe recuperare in vista di domani. Il giornalista Peppe Di Stefano aggiorna sull'infortunio del giocatore. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pulisic assenza quasi certa per milan lazio quando pu242 rientrare le ultime novit224

© Pianetamilan.it - Pulisic, assenza quasi certa per Milan-Lazio. Quando può rientrare? Le ultime novità

News recenti che potrebbero piacerti

Milan, pessimismo per Pulisic: risentimento muscolare, quasi certa l'assenza con la Lazio - Perché se da un lato Max Allegri ha recuperato Alexis Saelemaekers da un fastidio alla schiena, dall'altro. Scrive tuttomercatoweb.com

pulisic assenza quasi certaInfortunio Pulisic, certa l’assenza contro la Lazio: quando rientra - Un altro stop per Pulisic: confermata l'assenza per la partita di domani contro la Lazio. Come scrive milanlive.it

pulisic assenza quasi certaPulisic, l'assenza contro la Lazio è praticamente certa: può saltare anche la Coppa - Si sapeva già da ieri, la presenza di Christian Pulisic contro la Lazio, domani sera alle 20. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Assenza Quasi Certa