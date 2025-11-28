Pulisic ancora decisivo in un derby | è la star offensiva del Milan E insieme a Leao …

Pianetamilan.it | 28 nov 2025

Milan, Christian Pulisic è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera nel derby contro l'Inter. Ecco le pagelle e l'analisi dell'attaccante rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

