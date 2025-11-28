Pulisic ancora decisivo in un derby | è la star offensiva del Milan E insieme a Leao …

Milan, Christian Pulisic è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera nel derby contro l'Inter. Ecco le pagelle e l'analisi dell'attaccante rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic ancora decisivo in un derby: è la star offensiva del Milan. E insieme a Leao …

Argomenti simili trattati di recente

MILAN, È ALLARME PULISIC Un po’ di apprensione in casa #Milan per #Pulisic: l’americano ha accusato un affaticamento muscolare e resta in forte dubbio per sabato contro la #Lazio. Domani proviamo decisivo ? Buone notizie invece per #Sael - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Milan 0-1: decisivo il tap-in di Pulisic in una serata da supereroe di Maignan. I nerazzurri sprecano un rigore con Çalhanoglu #Milano #23novembre2025 Vai su X

Pulisic ancora decisivo nel derby: l’americano stende l’Inter e incassa l’elogio di Pierluigi Pardo che ne esalta la continuità - Pulisic è il match winner della stracittadina e conferma il suo feeling con i nerazzurri: il telecronista di Dazn lo incorona per la sua costanza di rendimento Il match winner del derby è stato ancora ... Scrive milannews24.com

Il Milan trionfa nel derby di Milano: Pulisic e Maignan protagonisti decisivi - Il Milan trionfa sull'Inter nel derby, rafforzando la propria posizione in classifica e dimostrando la propria superiorità nel campionato. Scrive notizie.it

Il derby è del Milan, Inter sconfitta: decide Pulisic, Calhanoglu sbaglia un rigore - Il Milan vince il derby contro l'Inter grazie al goal di Pulisic: rossoneri che sorpassano la squadra di Chivu in classifica. Si legge su ilbianconero.com