Pugno duro del Questore sorpresi pregiudicati e clienti senza tessera in un circolo privato | sospesa licenza
Clienti pregiudicati e avventori senza tessera: per questo motivo il Questore di Foggia ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza, per sette giorni, nei confronti del titolare di un circolo privato ubicato nel centro storico del capoluogo dauno. Il provvedimento, notificato da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Pugno duro di Eurolega ai danni del Monaco. Come riportato da una note ufficiale della lega europea, il Finance Panel, organo di regolamentazione indipendente della competizione, ha sanzionato il club monegasco con l'immediato divieto di registrare nuovi - facebook.com Vai su Facebook
Minorenne trovato con un cocktail vicino a un locale: pugno duro del Questore ma il provvedimento verrà impugnato Vai su X
Droga e risse, pugno duro del questore: chalet chiuso per 15 giorni a Porto San Giorgio. L'ultimo episodio violento nel weekend - PORTO SAN GIORGIO Pugno duro del questore: chiude per 15 giorni lo chalet in centro, teatro, all’esterno, delle scene di violenza dello scorso weekend. Scrive corriereadriatico.it
Droga, pugno duro del questore. Bar dello spaccio chiuso 15 giorni: "Centro nevralgico per la famiglia" - Si vuole evitare che l’apertura protragga "condizioni nocive per l’ordine e la sicurezza". Riporta lanazione.it
Pugno duro del Questore. Frasi choc sui social: Daspo - E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni quest’oggi allo stadio Riviera dele Palme per il derby di Coppa Italia fra Samb e Ascoli che giunge a tre giorni dalla sfida di campionato vinta 1- Si legge su ilrestodelcarlino.it