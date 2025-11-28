Pugno duro del Questore sorpresi pregiudicati e clienti senza tessera in un circolo privato | sospesa licenza

Clienti pregiudicati e avventori senza tessera: per questo motivo il Questore di Foggia ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza, per sette giorni, nei confronti del titolare di un circolo privato ubicato nel centro storico del capoluogo dauno. Il provvedimento, notificato da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

